Nouveau kidnapping de masse au Nigeria?

Cette disparition suspecte suscite la crainte d'un kidnapping de masse comme celui des lycéennes de Chibok, en 2014. Les insurgés du groupe jihadiste nigérian, lourdement armés, ont mené lundi un assaut sur le village de Dapchi, dans l'État de Yobe, tirant en l'air et faisant exploser des grenades. Les élèves et les professeurs de la Girls Science Secondary School, un internat, se sont enfuis dans la brousse, craignant d'être enlevés par les combattants, comme ce fût le cas pour les lycéennes de Chibok dans l'État voisin du Borno, il y a quatre ans.

Deux jours après l'attaque, plusieurs dizaines d'élèves du lycée de Dapchi ne sont toujours pas rentrées, suscitant les pires craintes de leurs familles, qui se sont rassemblées mercredi matin devant l'établissement pour obtenir des informations. «Nos filles sont portées disparues depuis deux jours et nous ne savons pas où elles se trouvent», a déclaré Abubakar Shehu, dont la nièce fait partie des disparues. «On nous a dit qu'elles s'étaient réfugiées dans d'autres villages, mais nous avons été dans tous ces villages mentionnés, en vain. Nous commençons à craindre que le pire s'est produit», a-t-il ajouté.

«Nous avons peur d'avoir affaire à un nouveau scénario de Chibok». Selon le personnel de l'école, il y avait au moment de l'attaque 710 élèves dans le pensionnat, qui accueille des filles âgées de 11 ans et plus. Inuwa Mohammed, dont la fille de 16 ans, Falmata, manque également à l'appel, a confirmé que les parents avaient cherché leurs filles dans tous les villages alentours. «Personne ne nous dit rien d'officiel», a-t-il expliqué. «Nous ne savons toujours pas combien de nos filles ont été retrouvées et combien sont toujours portées disparues». «Nous avons entendu beaucoup de chiffres, entre 67 et 94 (disparues)», a-t-il ajouté.

