Un touriste de 35 ans mort sous le lit de son hôtel

Le corps sans vie d’un Suisse de 35 ans a été retrouvé samedi, dans une chambre d’hôtel de la ville touristique de Sosúa, au nord de la République dominicaine. Le cadavre était sous le lit, en état de décomposition, relate la presse locale.

Les causes de la mort semblent suspectes: le défunt présente une trace de coup au niveau du front. Une autopsie sera menée pour tenter d’en savoir plus et la direction des enquêtes criminelles de la police nationale dominicaine a ouvert une enquête.

(L'essentiel/R.M.)