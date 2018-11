Pyongyang a dynamité dix postes-​​frontières

Pyongyang a détruit dix postes-frontières à l'explosif en milieu de semaine dans la zone démilitarisée qui divise la péninsule, nouvelle étape de la détente en cours entre les deux Corées. Parallèlement, les pourparlers sur la dénucléarisation entre le Nord et Washington patinent. Cette mesure avait été décidée lors du sommet de Pyongyang qui a réuni en septembre le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Le Nord avait annoncé au Sud que ces postes-frontières seraient détruits de manière quasi simultanée, a précisé le ministère sud-coréen de la Défense. L'armée sud-coréenne a «constaté et confirmé que les postes-frontières avaient été complètement rasés à l'heure annoncée». De son côté, Séoul était en train de détruire dix de ses propres bunkers, principalement à l'excavatrice, selon un porte-parole.

Une zone truffée de champs de mines

Désormais, le Nord dispose de 150 bunkers, à la fois en surface et sous terre contre une cinquantaine pour le Sud, d'après l'agence sud-coréenne Yonhap. M. Moon est partisan de longue date d'un dialogue avec le Nord armé de la bombe nucléaire. Son approche diverge de plus en plus de celle de Washington qui exige une dénucléarisation totale avant toute levée des sanctions contre Pyongyang.

La DMZ est l'une des frontières les plus militarisées du monde, truffée de champs de mines et de fils barbelés. Les deux Corées sont toutefois en train de démilitariser le village frontalier de Panmunjom. Chaque côté n'y déploiera que 35 personnes, qui ne seront pas armées.

(L'essentiel/cga/afp)