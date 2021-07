«Un avantage stratégique» pour les talibans

Les talibans «paraissent avoir un avantage stratégique» aujourd’hui en Afghanistan, même si leur victoire est loin d’être assurée, a estimé mercredi le chef d’état-major américain, le général Mark Milley. Les talibans contrôlent «environ la moitié» des districts mais aucune des grandes villes du pays, et l’armée afghane se regroupe dans les grandes villes pour protéger la population, a souligné le général Milley au cours d’une conférence de presse. «Une victoire militaire automatique des talibans n’est pas courue d’avance», a-t-il ajouté.

Selon le chef d’état-major, les talibans contrôlent 212 des quelque 400 districts afghans et encerclent 17 des 34 capitales provinciales. L’armée afghane, forte de 300 000 hommes entraînés et équipés par les Occidentaux «a les moyens» de défendre le pays, a-t-il noté, soulignant que tout dépendait maintenant de «la détermination et du leadership du peuple Afghan, des forces afghanes et du gouvernement afghan».

Hélicoptères de combat

Le ministre de la Défense, Lloyd Austin, a souligné pour sa part que les États-Unis avaient remis vendredi à l’armée afghane trois hélicoptères de combat «Blackhawk» et que d’autres équipements suivraient. «Nous restons engagés à aider l’armée afghane et le gouvernement afghan à l’avenir», a-t-il assuré.

Rappelant que l’objectif des États-Unis reste d’éviter une résurgence d’al-Qaïda, Lloyd Austin a indiqué que des unités avaient été positionnées au Qatar pour continuer à lutter contre les jihadistes en Afghanistan après le départ des troupes étrangères. Le retrait américain est achevé à 95% avec l’évacuation de matériel d’un volume équivalent aux cargaisons de 984 avions C-17, a rappelé le général Milley, précisant que 9 000 militaires et civils américains avaient quitté l’Afghanistan.

