Face à Bolsonaro, Haddad passe à l'offensive

Fernando Haddad, le candidat de gauche au second tour de la présidentielle au Brésil, a accusé samedi son adversaire d'extrême droite Jair Bolsonaro, de «fomenter la violence». Il le considère aussi comme une menace pour la démocratie. «Mon adversaire fomente la violence, y compris la culture du viol. Il a dit à une députée qu'il ne la violerait pas parce qu'elle ne le méritait pas. Vous voulez un signal plus fort?», a lancé Fernando Haddad, rappelant les propos de son adversaire à l'encontre de la députée de gauche Maria do Rosario, en 2014.

«Armer la population ne va rien résoudre, c'est l'État qui doit s'occuper de la sécurité publique», a ajouté le candidat du Parti des Travailleurs (PT), en référence à une proposition-phare de Bolsonaro de libéraliser le port d'arme. Fernando Haddad, qui a obtenu 29% des voix au premier tour du 7 octobre, loin derrière un Bolsonaro à 46%, croit tout de même en ses chances, même si le premier sondage de l'entre-deux tours donne le candidat d'extrême droite largement vainqueur (58% contre 42%). «Cette personne est en tête des sondages, mais elle va perdre», a assuré l'ex-maire de Sao Paulo.

Haddad reconnaît des erreurs de son parti

«Comment une personne qui prône l'intolérance peut-elle promettre la sécurité?», a poursuivi celui qui a remplacé en tant que candidat du PT l'ex-président Luiz Inacio Lula da Silva, incarcéré pour corruption et déclaré inéligible. Une série d'agressions, la semaine dernière, de militants de gauche attribuée à des bolsonaristes a inquiété au Brésil. Et Jair Bolsonaro avait dû appeler ses partisans au calme.

Fernando Haddad a admis que le PT «a commis des erreurs» lors des 13 années qu'il a passées au pouvoir (2003-2016). Il a reconnu que la «corruption est une chose intolérable» au Brésil, promettant de «renforcer les contrôles internes dans les entreprises publiques». Depuis 2014, l'opération «Lavage-express», plus grande enquête anticorruption de l'histoire du Brésil, a révélé un gigantesque réseau de détournement de fonds liés à des entreprises publiques, notamment la compagnie pétrolière Petrobras. Les scandales ont éclaboussé pratiquement tous les partis traditionnels, y compris le PT de Lula.

(L'essentiel/afp)