Une star du vin mettait le feu aux terrasses rivales

FDNY Commissioner Daniel A. Nigro announced today that Fire Marshals have arrested Caleb Ganzer, 35, for allegedly setting fire to outdoor dining structures and rubbish in Manhattan in January, June, and July of this year. Read more: https://t.co/JcOkWAKPZ1 pic.twitter.com/ZJ3rCIgiJ0

Caleb Ganzer, 35 ans, a été filmé par des caméras de sécurité en train de mettre le feu à des structures en bois installées en extérieur par deux restaurants, l'un en janvier, l'autre en juillet, selon les pompiers de New York. Ces installations, du type de celles qui se sont multipliées sur les trottoirs de la Grosse Pomme pour abriter les dîneurs pendant la pandémie, ont été endommagées mais le sinistre n'a blessé personne, ont précisé les pompiers mercredi.

Le sommelier a également été filmé en train de mettre le feu à un tas d'ordures en juin, les trois incidents ayant eu lieu entre minuit et 4h30 du matin. Caleb Ganzer, nommé sommelier de l'année en 2017 par le prestigieux magazine Food and Wine, a été inculpé de deux chefs d'incendie criminel ainsi que d'autres charges, dont mise en danger d'autrui.

Le département des pompiers new-yorkais n'a pas établi de mobile pour ces incendies provoqués par M. Ganzer, directeur associé d'un luxueux bar à vins de New York, la Compagnie des Vins Surnaturels. Le sommelier a depuis été placé en congé, a annoncé le restaurant au New York Times.

Caleb Ganzer, a celebrity sommelier and partner in a popular New York City wine bar, was arrested and charged with arson in connection with three fires, including two at outdoor dining sheds in Manhattan. https://t.co/dqQmEBFzFq