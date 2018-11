Sains et saufs après une chute de 84 étages

Un terrifiant incident est survenu vendredi dans le douzième gratte-ciel le plus haut du monde, à Chicago (Illinois). Après un repas dans un luxueux restaurant du 95e étage du 875 North Michigan Avenue – anciennement appelé John Hancock Center –, six personnes sont montées dans un ascenseur. Le trajet vers le lobby a pris une tournure cauchemardesque: l'élévateur a fait une chute vertigineuse de 84 étages, raconte ABC News.

À l'intérieur, pensant ses derniers instants arrivé, le groupe s'est mis à pleurer et à prier. «Au début, j'ai cru que nous allions mourir. Nous étions en train de tomber et j'ai entendu clack clack clack clack clack», raconte à CBS Jaime Montemayor, un touriste mexicain. Fort heureusement, l'ascenseur s'est s'immobilisé brusquement entre les 11 et 12e étages. Alertés, les pompiers ont rapidement compris que deux câbles avaient cédé et que six personnes, dont une femme enceinte, étaient coincées. Il s'est avéré que les autres câbles encore en place ont empêché une chute mortelle.

Les soldats du feu ont mis près de trois heures à libérer le groupe de sa fâcheuse posture. Il leur a fallu creuser un trou dans le mur du 11e étage pour, enfin, atteindre les personnes prises au piège. Tout le monde s'en est finalement sorti sans mal. «Ces gens étaient venus visiter la belle ville de Chicago. Ils étaient ravis que nous ayons été capables de les aider», a déclaré le chef de bataillon, Patrick Maloney. L'ascenseur avait été contrôlé en juillet dernier. Une enquête a été ouverte.

(L'essentiel/joc)