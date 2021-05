11 morts et plus de 100 blessés dans un orage

Un violent orage a causé la mort de 11 personnes et fait neuf disparus ainsi que plus d’une centaine de blessés dans une ville côtière proche de Shanghai, ont annoncé samedi les autorités chinoises. L’orage, accompagné de vents violents, s’est abattu vendredi soir sur la ville de Nantong, sur la rive nord de l’estuaire du Yangtsé, le plus long fleuve de Chine. Selon la mairie, la tempête a tué 11 personnes et fait 102 blessés, tandis que 3 050 habitants ont été évacués.

Les victimes ont péri à la suite de chutes d’arbres ou de poteaux électriques ou bien ont été poussées dans des cours d’eau par les vents, a précisé la mairie sur le réseau social Weibo. Un bateau de pêche a en outre chaviré, jetant 11 membres d’équipage dans les eaux. Seuls deux d’entre eux ont été récupérés, les neuf autres étant portés disparus.

«De nombreuses habitations ont été endommagées», dit le communiqué. Selon le site d’information Toutiao.com, l’orage s’est accompagné de grêlons d’1 à 3 cm de diamètre. La ville de Nantong, dans la province du Jiangsu (est), compte près de 8 millions d’habitants sur son vaste territoire.

(L'essentiel/AFP)