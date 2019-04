Un homme se trompe d'étage, son voisin l'abat

Un Américain de 32 ans a été arrêté, vendredi, et incarcéré dans une prison d'Atlanta (Géorgie). Darry Bynes est accusé d'avoir abattu un jeune homme de 19 ans qui s'était présenté par erreur à son appartement. Peu après minuit, Omarian Banks est entré dans l'immeuble où lui et sa petite amie venaient d'emménager. Auparavant, il avait appelé la jeune femme pour lui donner rendez-vous sur le pas de leur porte.

Encore peu à l'aise avec la disposition des appartements dans la résidence, Omarian s'est trompé d'étage et a frappé à la mauvaise porte. Darryl Bynes a ouvert la porte et une altercation a éclaté entre les deux hommes. Après un échange verbal, l'habitant a sorti une arme à feu et tiré sur la victime, résume la police d'Atlanta, dans un communiqué.

«J'ai entendu toute la peur dans sa voix»

Inquiète de ne pas voir arriver son petit ami porte, Zsakeria est sortie dans le couloir. «J'ai entendu des voix sourdes, un coup de feu, et puis je l'ai entendu crier. J'ai entendu toute la peur dans sa voix. Il disait: «Je suis désolé! Je suis à la mauvaise porte!». Et l'homme a répondu: «Non, tu n'es pas à la mauvaise porte». Il a tiré encore deux fois et ensuite, il y a eu le silence», a-t-elle témoigné pour la chaîne WSB-TV.

Après s'être précipitée vers l'étage du dessous, la jeune femme a retrouvé son petit ami en train d'agoniser. Un autre témoin a livré un récit similaire à celui de Zsakeria: «Il a supplié pour sa vie. Il disait: "Je suis désolé, je suis désolé" et le mec l'a abattu», explique-t-il à la chaîne KTRK. Touché notamment au cou, Omarian a succombé sur place.

Darryl Bynes, qui avait déjà été arrêté à trois autres reprises, a été incarcéré. Sa famille estime qu'il ne mériterait pas d'être inculpé pour meurtre. «C'est un père innocent. Il a cinq enfants. Il protégeait sa famille. On lui a volé son véhicule cette semaine», argumente Makayla Johnson, sa cousine.

(L'essentiel/joc)