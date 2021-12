Un milliardaire japonais a décollé pour l'espace

Soyouz MS20 : Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa, Yozo Hirano et le cosmonaute Alexander Misurkin se sont envolés vers l’ISS.



Yusaku Maezawa, âgé de 46 ans et qui a fait fortune dans la mode en ligne, son assistant Yozo Hirano et le cosmonaute russe Alexandre Missourkine ont décollé à 8h38 comme prévu, a constaté une journaliste de l'AFP. Le vol dans la capsule spatiale doit durer six heures, avec un arrimage attendu au segment russe de l'ISS à 15h41.

Dans la matinée, le milliardaire, son assistant et le cosmonaute Alexandre Missourkine, qui pilotera le Soyouz, avaient quitté tout sourire leur hôtel à Baïkonour au son d'une chanson soviétique qu'on met traditionnellement pour tous les cosmonautes avant le vol. Cette chanson -- sur les cosmonautes nostalgiques de leur maison -- a été partiellement chantée en japonais.

«Les rêves se réalisent», a tweeté mercredi matin M. Maezawa. «Je suis très excité, mais comme c'est un vrai ami je suis inquiet pour lui», a confié à l'AFP juste avant le décollage, Hiroyuki Sugimoto, qui raconte connaître le milliardaire deupis 17 ans et être venu à Baïkonour pour le voir s'envoler vers le cosmos.

Les deux touristes spatiaux japonais séjourneront douze jours dans le segment russe de la station orbitale.

(L'essentiel/AFP)