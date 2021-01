Un émeutier est-​​il mort en se tasant l'entrejambe?

Kevin Greeson, 55 ans, mort en se tasant accidentellement l'entrejambe en pleine émeute du Capitole alors qu'il tentait de dérober une statue. Telle est la folle rumeur qui circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Cette dernière a d'ailleurs été partagée par de nombreux comptes vérifiés d'activistes sur Twitter. Mais d'après les médias américains, cette information a été largement amplifiée.

Kevin Greeson, who denied COVID-19 was killing people and called for the military suppression of Black Lives Matter, tasered himself in the testicles and died of a heart attack during the US Capitol insurrection.



