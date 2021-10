L'encens à l'origine du terrible incendie meurtrier

L'incendie, le plus meurtrier sur cette île en des décennies, s'était déclaré dans un bâtiment de 13 étages de la ville de Kaohsiung. Une habitante de cet immeuble, identifiée comme portant le nom de famille de Huang, avait déjà été placée en détention, soupçonnée d'homicide par négligence et de mise en danger de la sécurité publique.

«Mme Huang semble responsable» de cet incendie, a conclu dans un rapport publié vendredi la municipalité de Kaohsiung. «Elle n'a pas vérifié que l'encens était complètement éteint avant de quitter le bâtiment (...) ce qui a ensuite conduit à l'incendie». Les autorités doivent se prononcer sur son éventuellement inculpation.

At least 46 people were killed and several others injured in a fire in a residential building in the Taiwanese city of Kaohsiung, according to authorities https://t.co/nByVi7b8gF pic.twitter.com/10qKQ4pdzv