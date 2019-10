Jugé pour avoir lâché un bébé d'une hauteur de 45 m

Près de quatre mois après l'effroyable drame, survenu sur un paquebot de croisière, une personne a été arrêtée et mise en examen. Le 7 juillet dernier, Chloe Wiegand tombait du 11e étage du Freedom of the Seas, amarré dans le port de San Juan, à Porto Rico. La petite Américaine de 18 mois n'a pas survécu à sa chute de 45 mètres. Au moment de l'accident, l'enfant aurait glissé des mains de son grand-papa, Salvatore Anello.

Lundi, la justice porto-ricaine a mis le quinquagénaire en examen pour homicide par négligence et fixé sa caution à 80 000 dollars, rapporte BuzzFeed. Un nouveau coup dur pour les Wiegand, domiciliés dans l'Indiana. «C'est comme si l'on versait du sel sur les blessures de la famille», a déploré l'avocat de la défense. Après la tragédie, témoins et proches de la victime avaient livré des versions diverses et variées du déroulement des faits. La famille de Chloe et la compagnie Royal Caribbean se rejettent mutuellement la faute.

$80 mil de fianza (la cual prestó) para Salvatore Anello, abuelastro de Chloe Wingman, de un año y siete meses de edad, quien falleció al caer de una ventana del piso 11 del crucero Freedom of the Seas sobre el Muelle Panamericano. Vista preliminar el 20 de noviembre. #PuertoRico pic.twitter.com/eUYm3YkF2B— Robby Cortés???????? (@RobbyCortes) October 28, 2019

Salvatore Anello a toujours raconté la même histoire: il se trouvait avec sa petite-fille dans l'aire de jeux, au 11e étage du bateau. Devant une rangée de fenêtres se trouvait une barrière en bois, sur laquelle il a assis le bébé, face à une vitre. Comme à son habitude lorsqu'elle assistait aux matches de hockey de son grand frère, Chloe a voulu frapper contre la fenêtre pour s'amuser. Elle s'est penchée en avant, mais a basculé dans le vide: la vitre était en fait grande ouverte, alors qu'Anello la croyait fermée.

Selon l'avocat de la famille, cette fenêtre n'aurait jamais dû pouvoir s'ouvrir, puisqu'elle était située à l'étage de l'aire de jeux pour enfants. «Je ferai tout ce que je peux pour que la compagnie doive rendre des comptes», avait prévenu Me Michael Winkleman en juillet dernier. «Si la compagnie avait simplement respecté les consignes de sécurité appropriées pour les fenêtres, cet accident ne se serait probablement jamais produit», a-t-il déclaré lundi, lors d'une conférence de presse. La famille Wiegland compte porter plainte contre la Royal Caribbean pour négligence. Quant au grand-père de la victime, il sera jugé le 20 novembre.

(L'essentiel/joc)