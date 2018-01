Bannon quitte son site ultra-​​conservateur

Steve Bannon, ancien conseiller stratégique du président américain Donald Trump, a démissionné de la tête du site d'information d'extrême droite Breitbart News, a annoncé mardi cet organe de presse. Il en était le directeur exécutif.

«Steve est un élément de valeur de notre histoire, et nous lui serons toujours reconnaissants pour ses contributions, et pour ce qu'il nous a aidé à accomplir», a déclaré Larry Solov, le président de Breitbart News, sur le site internet de ce média.

Feux de l'actualité

Arrivé en 2012 à la tête du site après le décès du fondateur Andrew Breitbart, Steve Bannon a largement contribué à en faire la plate-forme d'information et d'opinion la plus suivie au sein de la droite dure américaine. Il s'était retrouvé sous les feux de l'actualité ces derniers jours avec la publication du livre «Fire and Fury: Inside the Trump White House (Le feu et la fureur: à l'intérieur de la Maison Blanche de Trump).

Michael Wolff, l'auteur de cet opus sulfureux, lui fait dire que l'entretien de juin 2016 entre des cadres de l'équipe de campagne de Trump, dont Donald Jr., et des interlocuteurs russes qui leur promettaient des informations compromettantes sur Hillary Clinton, relevait de la »trahison« et constituait un acte »antipatriotique". Le président Trump avait jugé que M. Bannon avait perdu la tête et la Maison Blanche avait invité Breitbart News à se séparer de lui.

(L'essentiel/nxp/afp)