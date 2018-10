Des bébés et un ancien cycliste tués dans le crash

Le Boeing 737 MAX 8 de la compagnie indonésienne à bas coût, entré en service il y a à peine quelques mois, a disparu des radars lundi, 13 minutes après avoir décollé de Jakarta. Il s'est abîmé en mer de Java, peu après avoir demandé au contrôle aérien l'autorisation de revenir dans la capitale indonésienne. Des dizaines de plongeurs ont été dépêchés sur le site de la disparition du vol JT 610. Mais dès lundi soir, les services de secours n'avaient plus guère d'espoir de trouver des survivants.

Les équipes ont pour l'heure rempli 10 sacs mortuaires de morceaux de corps qui doivent être envoyés à Jakarta en vue de tests ADN aux fins d'identification, a déclaré à la chaîne Metro TV Muhammad Syaugi, chef de l'Agence indonésienne de recherches et de secours. D'après le chef adjoint de la police nationale, Ari Dono Sukmanto, la dépouille d'un bébé figure parmi les corps retrouvés. Les secours ont également rempli 14 sacs de débris divers, dont des chaussures, des portefeuilles et des vêtements.

Impact à grande vitesse

«Nous espérons voir le gros de la carcasse de l'avion, tout ce qui est à la surface a été collecté», a ajouté M. Syaugi. Selon le Comité de sécurité des transports nationaux (NTSC), l'avion transportait 178 passagers adultes, un enfant, deux bébés, deux pilotes et six personnels de cabine. Parmi eux, figuraient 20 employés du ministère indonésien des Finances et l'ancien coureur cycliste italien Andrea Manfredi. L'impact est probablement survenu à grande vitesse. La mer est profonde à cet endroit, de 30 à 40 mètres.

«Notre priorité, c'est de retrouver la principale carcasse, à l'aide de cinq bâtiments de guerre équipés de sonars détecteurs de métaux», a déclaré Yusuf Latif, porte-parole de l'Agence de recherches. Les deux boîtes noires, qui enregistrent pour l'une les conversations entre pilotes, et pour l'autre les paramètres de vol, n'ont pas été retrouvées. L'appareil avait pour destination Pangkal Pingang, localité de transit pour les touristes désireux de profiter des plages de l'île voisine de Belitung.

(L'essentiel/afp)