Tirs de roquettes à Tripoli: deux civils tués

Au moins deux civils ont été tués et quatre blessés mardi soir dans des tirs de roquettes sur la capitale libyenne Tripoli, cible d'une offensive du maréchal Khalifa Haftar, selon les secours. Au moins sept puissantes explosions ont secoué le centre de la ville.

Des colonnes de fumée se sont élevées peu après au-dessus du quartier d'Abou Slim dans le sud de la capitale, touché par plusieurs roquettes, selon des témoins. C'est la première fois que le centre de la capitale est visé par les combats, qui marquent d'habitude une pause à la tombée de la nuit.

Plus de 18 000 déplacés

Au moins 174 personnes ont été tuées et 758 blessées, dont des civils, depuis le lancement le 4 avril d'une offensive de l'armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Haftar pour conquérir Tripoli, selon un bilan de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Parmi elles figurent au moins 14 civils tués et 36 autres blessés. Les combats ont fait plus de 18 000 déplacés, selon le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA).

Des combats violents opposent depuis le 4 avril en banlieue sud de Tripoli les forces du gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par la communauté internationale, à l'ANL autoproclamée du maréchal Haftar, l'homme fort de l'est libyen qui veut s'emparer de la capitale, siège du GNA. En plus des combats au sol, les deux camps mènent quotidiennement des raids aériens et s'accusent mutuellement de viser des civils.

(L'essentiel/afp)