Les Palestiniens vont avoir 700 logements

Israël a approuvé la construction de 700 logements pour des Palestiniens et de 6 000 habitations pour des colons israéliens, dans une partie de la Cisjordanie occupée sous son contrôle, a indiqué mercredi un responsable israélien. S'exprimant sous le couvert de l'anonymat, le responsable a confirmé que cette autorisation avait été donnée mardi par le cabinet de sécurité, avant la visite attendue cette semaine du gendre et conseiller du président américain Donald Trump, Jared Kushner, qui prépare une initiative diplomatique en vue du règlement du conflit israélo-palestinien.

«Le cabinet (de sécurité) a approuvé à l'unanimité 700 logements pour des Palestiniens et 6 000 pour des Israéliens en zone C», a affirmé le responsable, qui n'a pas précisé s'il s'agissait de nouvelles constructions ou si certains logements recevraient une autorisation rétroactive. La zone C, où se situent les colonies en Cisjordanie, est sous le contrôle sécuritaire et civil israélien.

Autorisation restreinte

Israël accorde rarement des permis de construire aux Palestiniens dans cette zone représentant plus de 60% de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé qui, en théorie, ferait partie d'un futur État palestinien dans le cadre de la solution dite à deux États. À l'inverse, Israël procède régulièrement à la démolition de bâtiments palestiniens qu'il considère comme illégaux en Cisjordanie occupée.

Cette autorisation, bien que restreinte et déséquilibrée dans la proportion des constructions approuvées dans les colonies, pourrait permettre au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, d'affirmer qu'il fait des efforts en vue de l'initiative diplomatique américaine.

