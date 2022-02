Elle servait des cupcakes au sperme de son mari

Cynthia Perkins, 36 ans, a été condamnée vendredi à 41 ans de prison. Et sa peine aurait pu être encore plus lourde si elle n’avait pas conclu un arrangement avec le procureur de Louisiane. Lors de cet accord, l’ex-enseignante a avoué avoir commis tout une série de crimes sexuels: de la pédopornographie au viol au second degré, en passant par un mélange de substances nocives, rapporte The Livingston Parish News.

La trentenaire et son mari, Dennis Perkins, ont été arrêtés en 2019 et mis en examen pour pas moins de 150 chefs d’accusation liés à des crimes sexuels. Ils sont notamment accusés d’avoir violé un enfant ensemble. Les enquêteurs ont d’ailleurs retrouvé des photos d’eux nus en compagnie de leur victime. Après cette arrestation, Cynthia a demandé le divorce. Elle a raconté aux enquêteurs que son époux l’avait manipulée pour la pousser à commettre ces actes.

Il est notamment reproché à la trentenaire d’avoir servi à ses élèves de la Westside Junior High School des cupcakes contenant le sperme de son époux. Dans le cadre de l’arrangement conclu avec l’ex-enseignante, la justice a accepté d’abandonner 68 des charges pesant contre elle. En échange, l’ex-enseignante devra témoigner contre son mari lors du procès de celui-ci, en mai. «Elle a non seulement renoncé à tout droit d’appel et à toute tentative d’éviter une condamnation, mais elle a également évité aux victimes de revivre ces crimes horribles au cours d’un procès», s’est félicité Jeff Landry, procureur de Louisiane.

(L'essentiel/joc)