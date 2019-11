Opposition à tout dialogue «avec les Américains»

Le guide suprême iranien Ali Khamenei a réaffirmé, dimanche, son opposition à tout dialogue avec Washington à l'occasion d'un discours prononcé pour le 40e anniversaire de la prise d'otages à l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran, que l'Iran marquera lundi. «L'opposition constante à des négociations avec les Etats-Unis est l'un des instruments importants dont dispose l'Iran pour les empêcher de prendre pied dans notre cher pays», a déclaré l'ayatollah Ali Khamenei dans cette allocution, selon des morceaux choisis publiés sur son compte Twitter officiel en persan.

«Cette mesure dictée par la logique interdit à l'Amérique de ré-infiltrer l'Iran et est une preuve du pouvoir et de la puissance véritables de l'Iran et montre que la puissance (des Etats-Unis) n'est que fiction», a ajouté le numéro un iranien. «Ceux qui voient dans des négociations avec les Etats-Unis la solution à tous les problèmes sont assurément dans l'erreur; discuter avec les Américains ne mènera à rien car il est acquis d'avance et sans aucun doute que cela n'aboutira à rien» en retour, a déclaré M. Khamenei.

(L'essentiel/afp)