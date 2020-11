Poursuivi pour un million de dollars impayés

L’opéra de Kanye West n’a été donné qu’une seule fois: le 24 novembre 2019, à l’Hollywood Bowl, spectaculaire amphithéâtre en plein air de Los Angeles. Il a été vu par 17 000 personnes. Les critiques avaient alors été mitigées, notamment parce que le show était très court, moins d’une heure, et que le rappeur n’y apparaissait que brièvement. «Échec retentissant», avait notamment écrit «The New York Post», tandis que le «Guardian» l’avait résumé comme «un show étrange et égocentrique».

Pour ne rien arranger, cette unique représentation de «Nebuchadnezzar» pourrait coûter bonbon au mari de Kim Kardashian. Selon «The Blast», une action en justice, déposée en août 2020, a été intentée contre la star et l’organisateur Live Nation pour «ne pas avoir payé», «ne pas avoir assez payé» ainsi que de n’avoir «pas remboursé les heures supplémentaires» d’un certain nombre de personnes ayant travaillé sur le spectacle. Les plaignants demandent à la justice des réparations à hauteur d’un million de dollars. Kanye West n’a pas réagi publiquement à cette affaire.

(L'essentiel/jde)