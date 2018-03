À Kemerovo, la cité industrielle de 500 000 habitants où ce bâtiment a brûlé pendant des heures dimanche et lundi, plusieurs centaines de manifestants dont de nombreux proches des victimes se sont rassemblés toute la journée sur la place centrale. S'ils ont pris à partie le vice-gouverneur de la région, Sergueï Tsiviliov, qui s'est agenouillé pour leur demander pardon, leur colère était surtout orientée contre le gouverneur Aman Touleïev, 73 ans et au pouvoir depuis 1997, dont ils ont réclamé la démission.

Le ressentiment après ce drame s'est propagé à travers la Russie où des rassemblements réunissant jusqu'à 2 000 personnes ont eu lieu dans plusieurs villes, dont Moscou et Saint-Pétersbourg. «Tous ces enfants sont morts à cause de la corruption et de l'impunité. C'est le pouvoir qui les a tués», a déclaré Varia Mikhaïlova, une manifestante de 26 ans, à Saint-Pétersbourg, la deuxième agglomération de Russie. «Des incendies se produisent partout mais ce n'est qu'ici que les autorités sont aussi indifférentes».

«Mon amie à Kemerovo a perdu deux enfants, son mari est en réanimation. Tout ça, c'est le résultat de la négligence et de la cupidité», renchérit Katia Nekrassova, une manifestante de 29 ans à Moscou. Le bilan pourrait s'alourdir, le Comité d'enquête, l'organe chargé des grandes affaires criminelles, ayant dit avoir dressé une liste de 67 disparus. Parmi ceux-ci figurent probablement des personnes mortes dans l'incendie, l'identification des corps étant très difficile. Seules 25 d'entre eux ont pu être identifiés, a déclaré Larissa Demeniova, une porte-parole de l'administration de la région de Kemerovo.

(L'essentiel/afp)