R. Kelly qualifié de «prédateur» à son procès

Le procès de la star américaine déchue du R&B, le chanteur R. Kelly, désormais en prison et accusé de multiples abus sexuels après avoir longtemps échappé à la justice, a commencé mercredi devant un tribunal fédéral de New York, où l’accusation l’a qualifié de «prédateur».

«Nous parlons d’un prédateur (…) Un homme qui, pendant des décennies, a utilisé sa célébrité, sa popularité et un réseau de personnes à sa disposition pour cibler, préparer et exploiter des jeunes filles, garçons et femmes pour satisfaire ses envies sexuelles», a lancé, à l’ouverture des débats, la procureure Maria Cruz Melendez.

En détention provisoire dans une prison fédérale de Brooklyn, le chanteur de 54 ans est apparu dans un costume gris, cravate violette, silencieux et stoïque.

Jugé pour extorsion et exploitation sexuelle

R. Kelly, dont les agissements avaient été dénoncés depuis longtemps, mais qui avait été acquitté en 2008 lors d’un procès pour pédopornographie, doit notamment être jugé pour extorsion, exploitation sexuelle de mineure, enlèvement, corruption et travail forcé, sur une période allant de 1994 à 2018. S’il est reconnu coupable de toutes les charges par le jury, sept hommes et cinq femmes, il risque entre 10 ans et la prison à vie.

Celui qui a vendu des dizaines de millions d’albums, avec ses tubes comme «I believe I can fly», a plaidé non coupable de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. «Vous allez entendre toute l’histoire dans son ensemble et justice sera rendue», a promis l’une de ses avocates, Nicole Blank Becker, en arrivant au tribunal mercredi.

Six femmes abusées

Selon l’acte d’accusation, R. Kelly dirigeait un réseau qui recrutait et préparait des jeunes filles à avoir des relations sexuelles avec lui, les enfermant dans leurs chambres d’hôtel quand il était en tournée, leur demandant de porter des vêtements amples quand elles n’étaient pas avec lui, de «garder la tête basse» et de l’appeler «papa» («daddy»).

Au tribunal, le chanteur est accusé d’avoir abusé de six femmes, dont des mineures. Leur identité n’a pas été révélée, mais parmi elles figure la chanteuse Aaliyah, décédée il y a 20 ans, en août 2001 dans un crash d’avion, à 22 ans.

L’acte d’accusation reproche en effet à R. Kelly d’avoir corrompu un fonctionnaire de l’État de l’Illinois en 1994 pour obtenir de faux documents et épouser une mineure. Une accusation qui renvoie au mariage, finalement annulé, du chanteur avec la jeune étoile du R&B. Elle avait alors 15 ans.

