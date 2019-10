Le fief d'El Chapo se révolte, son fils arrêté

Les autorités mexicaines ont annoncé avoir arrêté un des fils de Joaquin «El Chapo» Guzman au moment même où de violents affrontements opposaient jeudi soir les forces de l'ordre à des bandes armées, à Culiacan, fief du baron de la drogue emprisonné aux Etats-Unis. Un homme qui s'est présenté comme étant Ovidio Guzman Lopez a été arrêté avec trois autres personnes, après une attaque contre une patrouille de la Garde nationale, a indiqué le secrétaire d'Etat à la Sécurité et la protection des citoyens, Alfonso Durazo.

Des tirs nourris opposants des civils armés aux forces de sécurité mexicaines à Culiacan (nord-ouest) ont retenti en plein après-midi dans les rues de cette ville de 750 000 habitants ainsi que des explosions de véhicules, forçant les résidents à se terrer chez eux, a rapporté un correspondant de l'AFP. Les membres du cabinet de sécurité se sont réunis jeudi dans la soirée à la suite de ces violences, a indiqué le bureau du président mexicain Andrès Manuel Lopez Obrador, sans plus de détails.

Mitrailleuses lourdes

Dans un communiqué, le gouverneur de l'Etat de Sinaloa, considéré comme l'un des plus violents au Mexique, a appelé la population à «ne pas sortir dans les rues et à se conformer aux instructions officielles en fonction de la tournure des évènements en cours». Selon le correspondant de l'AFP, plusieurs rues du secteur ont été partiellement bouclées par les civils en armes portant des capuches pour masquer leurs visages, donnant à la ville des allures de champ de bataille. Plusieurs habitants de la ville ont été contraints de fuir en abandonnant leurs voitures dans les rues.

Plusieurs médias mexicains, dont les chaînes Milenio TV et Televisa ont indiqué que l'un des fils de Joaquin «El Chapo» Guzman, Ovidio Guzman Lopez, aurait été arrêté voire tué par les forces de sécurité, déclenchant la riposte de civils armés. Aucune confirmation officielle n'a pour l'instant été donnée à ces informations relatives au fils de Joaquin Guzman. Milenio TV et Televisa, parmi les plus importantes télévisions au Mexique, passent en boucle des images de forces de sécurité prises sous le feu de mitrailleuses lourdes actionnées par des civils, ainsi que des voitures et des camions en flammes.

1 200 tonnes de cocaïne en 25 ans

Le puissant cartel de Sinaloa est fragmenté entre les fils d'El «Chapo» et un certain Ismael «El Mayo» Zambada, l'un des pères fondateurs de cette même organisation. «El Chapo» a été condamné en juillet aux Etats-Unis à la réclusion à perpétuité. Considéré comme le narcotrafiquant le plus puissant au monde, il a acheminé aux Etats-Unis au moins 1 200 tonnes de cocaïne sur un quart de siècle. Malgré son arrestation, l'organisation continue d'acheminer la majorité de la drogue qui entre aux Etats-Unis.

Durant le procès, l'accusation a montré que le Mexicain avait ordonné l'assassinat ou mis lui-même à mort au moins 26 personnes, parfois après les avoir torturées. Il s'agissait d'informateurs, trafiquants issus d'organisations rivales, policiers, collaborateurs, voire de membres de sa propre famille.

Chaos in Culiacán in México as sicarios and drug cartels are at war with Mexican authorities. The drug cartels have access to heavy weaponry such as technicals and 50 calibre machine guns #Mexicopic.twitter.com/ahvrG3Rp1x– CNW (@ConflictsW) October 17, 2019

(L'essentiel/afp)