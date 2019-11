Non, Bill Gates ne paiera pas 100 milliards d'impôts

Jugeant Joe Biden trop faible et Bernie Sanders et Elizabeth Warren trop à gauche, l'ancien maire de New York Michael Bloomberg envisage finalement de se lancer dans la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle 2020. Selon des sources proches de l'homme d'affaires citées notamment par le New York Times et, il rassemble désormais les signatures nécessaires au dépôt de sa candidature dans l'État de l'Alabama, qui requiert des candidats qu'ils s'enregistrent au plus tard ce vendredi.