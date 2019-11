L'Uruguay n'a toujours pas de président

L'autorité électorale uruguayenne a annoncé dimanche soir que le résultat du second tour de la présidentielle, entre Luis Lacalle Pou (centre droit), légèrement en tête, et Daniel Martinez (gauche), était trop serré et qu'elle attendrait un nouveau décompte pour se prononcer «d'ici à vendredi». «Le tribunal ne va pas annoncer de vainqueur ce soir», a déclaré le président de l'institution, José Arocena.

Avec près de 99,5% des bulletins dépouillés, la différence de quelque 30 000 voix entre les deux candidats était inférieure au nombre de bulletins litigieux. L'autorité électorale va donc procéder à un décompte complet des votes dans les prochains jours.

«Ils ne savaient pas que nous étions des graines»

Une heure après la fermeture des bureaux de vote, à 23h30 au Luxembourg, le candidat de centre droit de 46 ans, héritier d'une dynastie politique uruguayenne, était donné en tête devant l'ancien maire de Montevideo de 62 ans et représentant du parti au pouvoir, le Frente Amplio (Front élargi), selon des sondages réalisés à la sortie des urnes.

Mais au fil des heures et du dépouillement officiel, le résultat s'est resserré. «Ils ont essayé de nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines», a déclaré devant des milliers de militants M. Martinez, qui s'est exprimé en premier sur un ton enjoué et en refusant de reconnaître sa défaite.

«Malheureusement, le candidat du gouvernement ne nous a pas appelés et n'a pas reconnu un résultat que nous croyons irréversible», a regretté ensuite M. Lacalle Pou face à ses partisans, indiquant que l'actuel président de la République, Tabaré Vasquez, l'avait, lui, appelé. «Pré-si-dent! Pré-si-dent!», scandait la foule. Les deux candidats ont appelé à l'«unité» et à la «patience» jusqu'au résultat final.

(L'essentiel/afp)