Un massacre de civils suscite l’indignation

Le secrétaire général adjoint de l’ONU Martin Griffiths s’est dit dimanche «horrifié par les informations sur une attaque contre des civils» en Birmanie le 24 décembre. Qualifiant de «crédibles» les informations sur la découverte de «35 corps» dans des véhicules calcinés dans le nord-est du pays, il poursuit, dans un communiqué: «Je condamne ces faits graves» et «appelle les autorités à lancer immédiatement une enquête sérieuse et transparente».

I am horrified by reports that 35 civilians were killed in Kayah State, #Myanmar on 24 Dec.



Two @save_children humanitarian workers also remain missing.



I condemn all attacks against civilians and call on authorities to investigate.



My statement: https://t.co/2s7BoeOGwA