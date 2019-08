Trump se moque du surpoids d'un manifestant

Chaque jour amène sa nouvelle polémique. Le 45e président des États-Unis a perpétué la tradition jeudi alors qu'il tenait un meeting à Manchester, dans le New Hampshire. Dans une salle comme d'habitude acquise à la cause de Donald Trump, des manifestants lui étant opposés se sont glissés dans la masse. Les véhéments adversaires de Trump n'ont pas fait long feu dans la salle: une fois repérés, ils ont été escortés à l'extérieur par le service de sécurité.

Habitué des moqueries

Faisant signe de les expulser de la salle, le président américain n'a pas pu s'empêcher de glisser une remarque cinglante dont il a le secret: «Cet homme a un sérieux problème de poids. Rentre chez toi et fais de l'exercice, lui a-t-il conseillé. Sortez-le d'ici s'il vous plaît. Il a un plus gros problème que moi, a-t-il renchéri. Un plus gros problème que nous tous». Rappelons que le chef d'État américain pèse officiellement 110 kg.

Wow. Trump mocks a protester for purportedly being overweight."That guy has got a serious weight problem. Go home, get some exercise," he says. pic.twitter.com/Nsk1RxvQMf— Aaron Rupar (@atrupar) August 16, 2019

Ce n'est pas la première fois que Donald Trump s'en prend frontalement à ses opposants et leur physique, mais il ne s'était encore jamais moqué du surpoids de l'un d'eux. Chacun de ses adversaires politiques a droit à un surnom comme les pointures démocrates Joe Biden qui est «Joe l'endormi» ou Elizabeth Warren, qui revendique ses origines amérindiennes, devenue «la fausse Pocahontas».

