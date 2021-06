Il y a 50 ans naissait «Médecins sans frontières»

Le rêve a débuté par un cauchemar. En 1968, les combats font rage au Biafra entre les rebelles sécessionnistes de cette province nigériane et l'armée gouvernementale. Les bombes tuent les civils, le blocus des autorités les affame. À Paris, quelques médecins ont répondu à un appel à l'aide du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Parmi eux, Bernard Kouchner, ancien chef de l'Union des étudiants communistes, et Max Récamier, un catholique tiers-mondiste.

«Les enfants mouraient en masse parce que l'armée bloquait tout ravitaillement», se souvient le Dr Kouchner, 81 ans. «Dénoncer cette situation était de notre devoir de médecin». Avec son confrère Récamier, l'ancien ministre décide de déchirer le contrat de silence signé avec le CICR et d'exposer la réalité du conflit. «Biafra: deux médecins témoignent», titre le quotidien français le Monde en novembre 1968. La presse internationale se mobilise et les images d'enfants noirs mourant de faim envahissent les petits écrans. Soigner et témoigner: l'humanitaire moderne est né.

Bernard Kouchner au Tchad. (AFP)

«C'était terrible. On n'avait rien»

MSF est créée trois ans plus tard, en décembre 1971. «On a trouvé le nom un soir de création où on fumait et on picolait», se souvient Xavier Emmanuelli, alors médecin dans la marine marchande. «J'ai dit "il faut absolument Médecins dedans". Et puis on a ajouté "sans frontières". Parce qu'on était des saute-frontières».

Les débuts de l'association sont difficiles. Faute de moyens, la jeune ONG sert d'abord de réservoir de bonnes volontés. Une campagne de pub en 1977 installe son nom. Mais sur le terrain, les premières missions riment avec galères. «C'était terrible. On n'avait rien», explique le jeune Dr Claude Malhuret envoyé en Thaïlande en 1975, dans les camps des victimes du régime cambodgien des Khmers rouges. «Quand je suis rentré à Paris, j'ai vidé mon sac. Je les ai traités d'assassins, nous envoyer en mission comme ça, sans rien...», raconte le sénateur de 71 ans. «C'était excessif, mais ça a secoué tout le monde. On ne pouvait pas continuer à bricoler».

Xavier Emmanuelli au Tchad. (AFP)

«Les French Doctors»

Le torchon brûle au sommet de MSF depuis un peu de temps déjà. Les «Biafrais» souhaitent rester une petite équipe de copains sur le mode «commando» et s'accrochent avec les «nouveaux», déterminés à grandir. Ces derniers s'agacent de l'activisme mondain de Bernard Kouchner et, lors d'une AG, le mettent en minorité. Il claque la porte et s'en va créer Médecins du monde (MDM).

Bernard Kouchner avec Simone Signoret et Yves Montand en 1979. (AFP)

«Pour grandir, il nous fallait de l'argent. Je suis parti aux États-Unis apprendre le "fundraising"», se souvient Claude Malhuret. «Comme on était les premiers à le faire en France, on a raflé la mise». Riche de l'indépendance que lui offre ce financement privé, MSF n'hésite plus à témoigner. Au nom des droits de l'Homme, les «gauchos» repentis de MSF dénoncent les exactions des régimes communistes au Cambodge. Leurs missions clandestines auprès des populations d'Afghanistan et des rebelles en guerre contre l'occupant soviétique font une réputation mondiale aux «French Doctors».

La consécration avec le prix Nobel de la Paix en 1999

MSF se distingue en critiquant le mélange des genres entre humanitaires et militaires. L'exemple le plus parlant est celui de la Somalie en 1992. Sous mandat de l'ONU, les troupes américaines et les Casques bleus débarquent à Mogadiscio pour assurer la sécurité des distributions alimentaires. Bernard Kouchner y participe, sac de riz sur l'épaule. Rony Brauman le raille et souligne alors le «piège» d'une opération où des soldats «tuent sous la bannière de l'humanitaire».

La consécration vient avec le prix Nobel de la Paix, en 1999, qui récompense «une ONG (qui) tend la main à travers les frontières, les conflits et le chaos politique». Son prix sert à financer une campagne d'accès aux traitements des maladies tropicales ou du sida, un de ses nouveaux champs d'action. Aujourd'hui, la petite association est devenue un géant. Sous le chapeau de MSF-International, les 25 sections nationales - dont une au Luxembourg - emploient 61 000 personnes, dont 41 000 déployées sur le terrain d'une centaine d'opérations dans près de 75 pays.

Avec un budget annuel mondial de 1,6 milliard d'euros - à 99% issu de dons privés - MSF agit sur tous les fronts. De la lutte contre le virus Ebola en Afrique à l'aide aux déplacés par la guerre civile au Yémen, en passant par le sauvetage des migrants en Méditerranée et la lutte contre le sida en Malaisie.

