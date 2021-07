Un couvre-​​feu pour faire face aux talibans

Les autorités afghanes, confrontées depuis deux mois à une vaste offensive des talibans, ont décrété samedi un couvre-feu nocturne dans l'ensemble du pays à l'exception de trois provinces, dont celle de Kaboul. «Afin d'endiguer la violence et de limiter les mouvements des talibans, un couvre-feu est décrété dans 31 provinces du pays», indique le ministère afghan de l'Intérieur dans un communiqué, en précisant que seules les provinces de Kaboul, du Panchir (nord-est) et de Nangarhar (est) ne sont pas concernées par cette mesure.

Le porte-parole adjoint du ministère, Ahmad Zia Zia, a précisé dans un message aux journalistes que le couvre-feu serait en vigueur de 22h à 4h. Il n'a pas indiqué durant combien de temps la mesure serait appliquée. Les insurgés ont lancé début mai une offensive tous azimuts contre les forces afghanes, à la faveur du commencement du retrait définitif des forces internationales d'Afghanistan, prévu pour être achevé d'ici à la fin août.

Les talibans se sont emparés de vastes portions rurales du pays et les forces afghanes, qui n'ont offert jusqu'ici qu'une faible résistance, ne contrôlent essentiellement plus que les grands axes et les capitales provinciales.

(L'essentiel/afp)