La plus vieille femme du monde fête ses 119 ans

Proclamée doyenne de l’humanité en 2019, elle avait fait son entrée dans le livre Guinness des records alors qu’elle fêtait ses 116 ans. Dimanche dernier, Kane Tanaka a franchi un palier supplémentaire en fêtant ses 119 ans dans une maison de retraite de Fukuoka. Elle a d’ailleurs assuré qu’elle allait prolonger ce record l’année prochaine et fêter ses 120 ans. Selon The Guardian, la Japonaise était devenue, en 2020, la personne la plus âgée de l’histoire du pays, du haut de ses 117 ans et 261 jours.

Si un Cubain nommé Emilio Duanes Duvarcer, décédé en juin 2021 à 120 ans, était plus âgé que la Japonaise, il n’a jamais pu être reconnu comme doyen de l’humanité, faute de documents officiels attestant la date de sa naissance.

La Suisse en deuxième position

Née le 2 janvier 1903, Kane Tanaka n’est pas la seule centenaire du pays. Selon le ministère de la Santé, plus de 86 000 personnes étaient centenaires en septembre dernier, principalement des femmes. Ils étaient 36 000 en 2008.

Selon le média britannique, l’espérance de vie au Japon tient également lieu de record, atteignant 87,7 ans pour les femmes et 81,6 ans pour les hommes.

