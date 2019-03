Jakarta va ouvrir sa première ligne de métro

Faster, better, more convenient. Jakarta MRT will officially connect the city's business districts and launch publicly at Sunday, 24 March 2019. Experience the bird's eye view of the city landscape from inside the train and enjoy it fresh from the warm seats! #WonderfulIndonesia pic.twitter.com/fxwyVSSLig — Indonesia.Travel (@indtravel) 22 mars 2019

Jakarta, la plus grande ville au monde sans métro, va inaugurer dimanche la première ligne de son MRT, une révolution pour de nombreux habitants qui ne devrait pas cependant mettre fin aux bouchons tentaculaires de la capitale indonésienne. Irnawati, une habitante de la banlieue de Jakarta, raconte avoir passé jusque quatre heures par jour dans sa voiture, progressant péniblement dans la pollution et les artères encombrées de l'une des villes les plus embouteillées au monde.

L'employée de bureau de 36 ans, en a eu assez et a décidé de louer une chambre à côté de son travail pendant la semaine pour éviter cette torture. L'inauguration dimanche de la première ligne du MRT (Mass Rapid Transit) de Jakarta, une liaison ferrée souterraine et aérienne, est l'espoir d'une vie plus normale pour Irnawati, les millions d'habitants contraints par les prix de l'immobilier à vivre loin de leur travail, et les conducteurs. «J'ai vraiment hâte que le MRT ouvre». «Ca va me faire économiser beaucoup de temps et rendra mes trajets plus faciles et plus sûrs», explique-t-elle à l'AFP. Le projet d'1,1 milliard de dollars est crucial pour améliorer les transports dans la conurbation de 30 millions d'habitants, alors que l'expansion de la classe moyenne a fait exploser le nombre de voitures et que le réseau de bus est sous-utilisé.

130 000 passagers attendus par jour

La ligne de métro de 16 kilomètres, reliera Hotel Indonesia au coeur de la capitale au sud de la ville. Le projet co-financé par le Japon, prévu initialement pour débuter avant les Jeux asiatiques de 2018, avait pris du retard et mis près de six ans à voir le jour. Le trajet sur l'ensemble de la ligne devrait prendre une trentaine de minutes, contre deux heures en voiture. Une deuxième ligne devant relier Hotel Indonesia au port de la ville au Nord est prévue pour 2024, et d'autres devraient suivre. Parallèlement un réseau ferré est en développement pour relier les différentes villes de la conurbation qui ne cessent de s'étendre. Avec ses 30 millions d'habitants, Jakarta, surnommée «le grand Durian» en référence au fruit malodorant d'Asie du Sud-Est, est la deuxième plus grande agglomération au monde derrière Tokyo.

Cette ligne de métro fait partie des vastes projets d'infrastructure encouragés par le président indonésien Joko Widodo, qui espère en retirer des bénéfices alors qu'il est candidat à un second mandat à l'élection présidentielle d'avril. Si les autorités s'attendent à quelque 130 000 passagers par jour sur cette nouvelle ligne, cela ne suffira pas à régler les problèmes de circulation de Jakarta, une ville conçue pour les voitures et où les trottoirs sont rares. «Le MRT ne va pas immédiatement supprimer les embouteillages parce qu'il n'est pas facile de changer la culture et les habitudes», avertit Hendi Bowoputro, expert en transports publics à l'université de Brawijaya. Des mesures comme la circulation alternée, testée depuis l'été, ou l'augmentation des frais de parking, devraient aussi y contribuer. Les défenseurs de l'environnement espèrent que la nouvelle ligne va réduire les émissions de CO2 liées au trafic de moitié.

