Panique en Indonésie après un séisme de 6,8

Un séisme de magnitude 6,8 a secoué l'est de l'Indonésie vendredi, a annoncé l'agence géologique américaine (USGS), déclenchant une alerte au tsunami qui a été levée peu après. La secousse s'est produite relativement près de la surface - à 17 km de profondeur - au large de la côte est de l'île des Célèbes. La côte ouest de cette île avait été dévastée en 2018 par un séisme suivi d'un tsunami qui avaient fait des milliers de morts.

Les premières informations ne font pas état de victimes, mais selon l'observatoire américain, les dégâts provoqués par un séisme d'une telle magnitude peuvent être considérables sur des habitations et des constructions rudimentaires. Les premiers témoignages rapportent des scènes de panique chez les habitants. Dans le centre de l'île, à Luwuk, où la secousse a été fortement ressentie, l'électricité a été coupée.

«Ça secouait de partout»

Par crainte du tsunami, certains tentaient de se réfugier en hauteur. «J'ai quitté la maison en courant juste après le tremblement de terre... ça secouait de partout», a déclaré Mahfuzah, un habitant de Palu à l'AFP. Cette ville a été meurtrie par un séisme-tsunami de magnitude 7,5 en septembre dernier, qui avait fait plus de 4 300 morts et déplacé au moins 170 000 habitants. Six mois après, des milliers de personnes vivent toujours dans des abris de fortune.

La force du séisme avait emporté des quartiers entiers, le sol allant jusqu'à se liquéfier et se comporter comme un sable mouvant. La catastrophe avait aussi porté un coup à l'économie locale, détruisant bateaux de pêche, commerces et systèmes d'irrigation, et privant de revenus les habitants de la région. Le pays avait estimé la facture à 900 millions de dollars et la Banque mondiale avait proposé une aide allant jusqu'à 1 milliard de dollars sous forme de prêt pour aider la ville de Palu à se relever.

(L'essentiel/afp)