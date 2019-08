Une vidéo montre l'horreur à Dayton en 30 secondes

L'auteur de la tuerie de Dayton dans l'Ohio, Connor B., 24 ans, est parvenu à tuer 9 personnes et à en blesser plus de 20 en tirant avec un fusil d'assaut dans un quartier festif peu après 1 heure (heure locale). Mais moins d'une minute après avoir ouvert le feu, il a été abattu par des policiers qui se sont précipités sur place alors qu'ils étaient en patrouille.

Trump veut encadrer les ventes d'armes à feu



Le président américain Donald Trump a proposé lundi de davantage encadrer les ventes d'armes à feu aux Etats-Unis, tout en renouvelant son appel à une réforme migratoire, après un week-end marqué par deux fusillades meurtrières. A lire ici.

La police vient de publier une vidéo montrant la manière dont les policiers ont affronté l'assaillant, lequel portait un gilet pare-balles.

«Bien qu'aujourd'hui soit un jour terriblement triste pour notre ville, je suis admirative devant la réaction rapide de la police de Dayton, qui a littéralement sauvé des centaines de vies», a déclaré Nan Whaley, la maire de cette ville du nord-est des États-Unis.

C'est ce qu'a relevé aussi le président américain Donald Trump. «Pensez aux dégâts qu'il a faits dans un temps aussi court», a-t-il déclaré. «Ça a été horrible, mais ça aurait pu être tellement pire.»

Rappelons que la tuerie de masse la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis a eu lieu en octobre 2017 à Las Vegas lorsque Stephen Paddock, un comptable à la retraite âgé de 64 ans, a tiré depuis un immeuble sur la foule qui assistait à un concert en plein air de musique country, faisant 58 morts et environ 500 blessés. Le mobile de Paddock, qui s'est suicidé, reste inconnu.

Fusillades au Texas et dans l'Ohio: ce que l'on sait

Que s'est-il passé?

A El Paso au Texas, tout près de la frontière mexicaine, un homme seul armé d'un fusil d'assaut a ouvert le feu samedi matin dans les rayons et sur le parking d'un hypermarché Walmart prisé de la communauté hispanique, tuant 20 personnes et faisant 26 blessés. Il s'est rendu et a été placé en garde à vue.

Treize heures plus tard à Dayton dans l'Ohio, dans le nord-est du pays, un homme ouvre le feu dans un quartier animé du centre-ville peu après une heure du matin, faisant neuf morts et 27 blessés. Le suspect, qui utilisait un fusil d'assaut équipé de chargeurs à grande capacité, avait des munitions supplémentaires et un gilet pare-balles. Il a été tué moins d'une minute après avoir ouvert le feu par des policiers qui étaient en patrouille dans les environs.

Qui sont les tireurs?

A El Paso, le tireur est un homme blanc de 21 ans originaire d'Allen, près de Dallas, à neuf heures de voiture du lieu du crime. Selon certains médias, il s'appelle Patrick C. L'homme a été inculpé pour meurtres, a annoncé la police. Les autorités déclaré qu'elles allaient requérir la peine de mort à son encontre.

A Dayton, la police a annoncé que l'auteur de la fusillade était Connor B., un homme blanc de 24 ans. Sa soeur, Megan B., figure parmi les victimes.

Quelles étaient leurs motivations?

A El Paso, la police soupçonne un motif raciste et traite l'affaire comme un cas de «terrorisme intérieur». Elle enquête sur un manifeste attribué au tireur et dénonçant notamment «une invasion hispanique du Texas».

Dans l'Ohio, le chef de la police locale, Richard Biehl, a refusé de spéculer sur les motivations du jeune homme. «Nous n'avons pas assez d'informations à ce stade pour répondre à la question que tout le monde se pose: pourquoi ?»

Qui sont les victimes?

Parmi les victimes de la tuerie d'El Paso, qui n'ont pas encore été identifiées, figurent six Mexicains. Selon certains médias, les blessés sont âgés de deux à 82 ans. Une femme de 25 ans est morte en protégeant son bébé de deux mois, a affirmé sa soeur.

Dans l'Ohio, la police a identifié les neuf victimes du tireur comme étant cinq hommes et quatre femmes. Parmi elles, six étaient noires et trois blanches. La plus jeune, la soeur du tireur, avait 22 ans et le plus vieux, 57 ans. La fusillade a duré si peu de temps qu'il est «difficile d'imaginer» que le tireur ait choisi sciemment toutes ses victimes, a souligné un policier.

