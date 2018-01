Elle étrangle sa meilleure amie, ce selfie la trahit

Cheyenne Antoine, 21 ans, a été condamnée lundi à une peine de 7 ans d'emprisonnement pour le meurtre de Brittney Gargol, sa meilleure amie âgée de 18 ans. Accusée de meurtre au second degré, la jeune femme avait plaidé coupable d'homicide involontaire. Au tribunal, le procureur a expliqué qu'il avait fallu deux ans aux autorités pour conclure cette enquête compliquée, rapporte CBC.

Cheyenne a expliqué que le soir du drame, elle et Brittney étaient sorties boire un verre et qu'une dispute avait éclaté. La jeune femme ne nie pas avoir tué son amie, mais ne se souvient pas l'avoir étranglée, en mars 2015. Le corps de la victime a été retrouvé sur une route de Saskatoon (ouest), une ceinture laissée à proximité. Cet accessoire, probablement l'arme du crime, a focalisé l'attention de la police. En faisant des recherches sur Facebook, les enquêteurs sont tombés sur un selfie de Cheyenne et Brittney, posté sur Facebook quelques heures avant la mort cette dernière. Sur cette photo, Cheyenne portait la même ceinture. Elle est ainsi devenue le suspect N°1 de cette affaire.

Tentative de diversion

À partir de cette preuve potentiellement accablante, les autorités ont passé au peigne fin les profils Facebook des deux jeunes femmes et sont parvenus à reconstituer les heures qui ont précédé le crime. Cheyenne, elle, a essayé de faire diversion en demandant sur les réseaux sociaux si quelqu'un savait où se trouvait sa meilleure amie. Elle a également tenté de faire croire aux enquêteurs que Brittney avait quitté le bar avec un inconnu, la nuit du meurtre. Des images de vidéosurveillance ont permis à la police de comprendre que la jeune femme mentait.

Enfin, un informateur a mené les autorités jusqu'à une amie de Cheyenne, à qui elle a confessé son crime le soir-même. Ivre et hystérique, la jeune femme s'était rendue chez cette personne et expliqué avoir frappé puis étranglé Brittney. «Aucun doute, cette jeune femme a des problèmes. Et à cause de ces problèmes, elle est dangereuse», a déclaré au tribunal Robin Ritter, le procureur. Cheyenne ne s'est pas adressée directement à la cour, mais son avocat a lu une déclaration: «Je ne me pardonnerai jamais. Il n'y a rien que je puisse dire ou faire pour la ramener. Je suis vraiment, vraiment désolée... Cela n'aurait jamais dû arriver».

