«J'ai vu une ombre nager droit sur mes enfants»

Un père de famille américain a été soudainement pris de sueurs froides, la semaine dernière à New Smyrna Beach (Floride). Lors d'une journée idyllique avec sa femme et ses trois enfants, Dan Watson a pensé que l'occasion était parfaite pour utiliser son drone. Pendant que sa famille barbotait dans l'eau, l'Américain a fait démarrer son engin et a commencé à prendre des photos aériennes. Un frisson d'effroi a soudainement parcouru son corps.

«Dès que je l'ai envoyé dans les airs, j'ai vu une ombre nager tout droit vers eux», raconte Dan à Fox News. La fameuse forme sombre était un requin en train de s'approcher dangereusement de ses enfants. Catastrophé, l'Américain s'est précipité vers sa femme et a crié à sa progéniture de sortir de l'eau. L'une des photos réalisée par le drone montre d'ailleurs la famille courir se mettre à l'abri pendant que l'animal rôde non loin.

Tout ce petit monde s'en est tiré sans mal, mais l'épouse de Dan a bien du mal à se remettre de ses émotions: «Quand on pense à un requin, on pense à l'animal en eaux profondes, on ne l'imagine pas tout proche. (...) C'est terrifiant de le voir venir si près de mes enfants», tremble Sally.

(L'essentiel/joc)