Un tee-​​shirt avec une étoile jaune pour les non vaccinés

I keep checking to see if it’s down. Then I noticed the algo had put this shirt on the page with it, and it’s too sad. This might actually be the vapid evil of ML rearing it’s ethics-free head. pic.twitter.com/iiw0X3yyjY — Seamus Blackley (@SeamusBlackley) May 30, 2021

«Non vacciné - tee-shirt avec l'étoile de David», c'est par ce titre qu'Amazon présentait un nouveau tee-shirt qui a fait polémique sur le site. Le vêtement, vendu en plusieurs coloris, arbore une étoile jaune, identique à celle qui était imposée aux Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Seule différence: l'inscription «non vacciné».

C'est Seamus Blackley, l'un des créateurs de la première Xbox, qui a repéré l'annonce, dimanche, et qui s'est empressé de la partager sur les réseaux sociaux, a relayé BFM TV. «Produit et vendu par Amazon», le tee-shirt était proposé au prix de 17 dollars. Dans sa description, Amazon précise même qu'il est «idéal pour les antivaccins, les activistes de la liberté médicale et les amoureux de la liberté».

L'Américain a menacé Amazon de ne plus jamais utiliser sa plateforme si le produit n'était pas supprimé dans les 24 heures. Le géant a, depuis, retiré l'annonce polémique.

Well done everyone, and thank you @amazon. My hope is that you’re working hard to find ways to stop this stuff sooner in the future, before we all have to get worried about it. I’m going to order some candy now to celebrate. https://t.co/zGnAfxDsdQ — Seamus Blackley (@SeamusBlackley) May 30, 2021

Dans son règlement, Amazon interdit pourtant tous les produits «qui promeuvent, glorifient ou incitent à la haine, à la violence, à l'intolérance raciale, sexuelle ou religieuse, ou qui mettent en avant des organisations adoptant de telles idéologies».

L'étoile jaune, ce système de marquage discriminant à l'égard des Juifs, est réapparue depuis peu, auprès des complotistes et antivaccins, depuis la pandémie. Ces derniers osent une comparaison entre les décisions concernant les mesures sanitaires et le IIIe Reich.

AMAZON needs to take the antisemitic, anti-Vax shit down right now! https://t.co/xy4XQIKhQo pic.twitter.com/VM0CpIXgG5 — Agolf Twitler Slayer (@bblock29) May 30, 2021

