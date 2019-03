Un drame avec le Luxembourg comme alibi

À l'été 2013, la famille de Christophe Sion, un Français gestionnaire de patrimoine parti s'installer en Russie quelques années plus tôt, perd tout contact avec lui. D'autant plus étonnant que l'homme est marié avec une Russe de 35 ans rencontrée sur place, Dina, et jeune papa d'une petite fille née de cette union. En France, la sœur et les parents de Christophe doivent attendre le mois d'octobre suivant pour enfin réussir à joindre l'épouse qui leur explique alors, selon Le Parisien, que son mari a dû partir en urgence... au Luxembourg.

Rassurés mais pas convaincus, les proches de l'entrepreneur français essayent alors d'en savoir plus et une enquête est ouverte en Russie. L'histoire d'un départ précipité au Luxembourg est fausse et il faudra plusieurs mois pour que la situation s'éclaircisse. Progressivement, les enquêteurs découvrent que Dina a récupéré 100 000 euros sur les comptes de son mari, qu'elle avait un amant... une perquisition dans l'appartement du couple, en novembre 2014, permet la découverte d'une trace de sang de Christophe Sion, dont le corps sera finalement retrouvé début 2015 dans une forêt de Russie, démembré et partiellement calciné.

Un combat pour adopter la fillette

Au-delà du plan macabre de la jeune épouse, la famille française s'est lancée dans un long combat judiciaire pour ramener en France la fille du couple, Christina, aujourd'hui âgée de 9 ans. Elle vit en Sibérie chez ses grands-parents maternels. Alors même que le grand-père est soupçonné d'avoir aidé sa fille (condamnée à 11 ans de prison) à faire disparaître le corps de Christophe Sion.

Dans Le Parisien, les grands-parents paternels de la fillette expliquent vouloir désormais l'adopter en dépit des pressions et obstacles administratifs côté russe. Dina, la maman meurtrière, a notamment toujours ses droits parentaux.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)