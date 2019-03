Attentat de Bogotá: un chef de l'ELN arrêté

Un chef présumé de la guérilla de l'ELN, soupçonné d'être un des cerveaux de l'attentat contre l'école de la police à Bogotá qui avait fait 22 morts en janvier, a été arrêté, a annoncé vendredi le président colombien Ivan Duque. Arturo Ordoñez, également connu sous le surnom de «L'Éléphant», est «lié depuis 37 ans» à l'Armée de libération nationale (ELN) dont il est «membre de la direction nationale», a indiqué le président sur son compte Twitter.

Ivan Duque a précisé que cette arrestation porte un coup à la dernière guérilla du pays qui planifiait des attaques armées dans les villes d'Antioquia (nord-est), Cundinamarca, Tolima et Bogota (cente).

Gran golpe al terrorismo: En un trabajo conjunto entre Fuerza Pública y @FiscaliaCol fue capturado Arturo Ordoñez, alias 'El Elefante', Jefe del Frente Urbano del Eln, vinculado desde hace 37 años a la organización terrorista y miembro de la dirección nacional.– Iván Duque (@IvanDuque) 1 mars 2019

Selon le ministre de la Défense, Guillermo Botero, Arturo Ordoñez est un des responsables du «plan pistolet» qui vise à assassiner des policiers. Son arrestation est décrite par la présidence colombienne comme «le coup le plus dur» porté à la guerilla depuis des années. L'ELN avait revendiqué l'attentat du 17 janvier, qui avait entraîné la rupture du processus de paix.

Arturo Ordoñez et ses combattants entretiennent un climat de guerre dans les zones urbaines et rurales du pays car ils peuvent frapper des centres de pouvoir et des sites sensibles, a expliqué à l'AFP Jaime Zuluaga, professeur et chercheur à l'Université Externado de Colombie. «La chute d'un dirigeant de l'une des cellules, à moins qu'elle ne permette de toucher l'ensemble du réseau, peut porter un coup politique mais ne paralysera pas» l'ensemble de la structure, a-t-il estimé.

(L'essentiel/afp)