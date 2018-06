La pluie freine les recherches des enfants

Des pluies torrentielles contrecarraient mercredi le sauvetage de douze enfants et de leur entraîneur de football pris au piège depuis quatre jours dans une grotte inondée du nord de la Thaïlande. Des moines bouddhistes ont été dépêchés sur les lieux pour prier en faveur d'un dénouement heureux alors que les familles s'accrochaient toujours à l'espoir qu'ils seraient secourus rapidement.

«La montée du niveau de l'eau est un obstacle majeur pour l'opération de sauvetage, et il y a eu de fortes pluies cette nuit», a déclaré à l'AFP Khanchit Chomphudaeng, un des responsables des efforts de sauvetage. Selon la marine thaïlandaise, très impliquée dans cette opération mobilisant des centaines de personnes dont de nombreux plongeurs, le niveau de l'eau a augmenté de 15 centimètres dans la nuit. Et une troisième zone de ce réseau souterrain complexe et long de plusieurs kilomètres est désormais inondée.

As we enter the fifth day, still no news about the boys missing in the cave in Chiang Rai. Front pages in #Thailand still dominated by this story:?? Parents on edge as rain hinders hunt https://t.co/qgeusyBmWr ?? Rescuers battle rising water https://t.co/ipDGTIjbw9pic.twitter.com/Tr1NwGEFcj– Richard Barrow in Thailand (@RichardBarrow) 27 juin 2018

Les 12 garçons, membres d'une équipe de football, âgés de 11 à 16 ans, sont entrés dans la grotte de Tham Luang, située près de la frontière avec la Birmanie et le Laos, après leur entraînement de football samedi. «L'eau à l'intérieur de la grotte est très boueuse et il y a peu d'oxygène», a précisé le gouverneur de la province de Chiang Rai, Narongsak Ossttanakorn, lors d'un point presse devant la grotte.

Mercredi, des soldats mettaient en place des systèmes de pompage supplémentaires, et des pompes ont été envoyées en renfort de Bangkok, selon un journaliste de l'AFP sur place. «Chaque seconde compte pour ces enfants», a poursuivi le gouverneur, précisant que des plongeurs étrangers avaient été appelés en renfort.

Espérer du «fond du coeur»

Dans le même temps, des moines bouddhistes, en robe orange traditionnelle, sont arrivés sur les lieux pour chanter des prières devant la grotte, avec les familles des jeunes footballeurs, qui campent pour certaines depuis plusieurs jours sur place. «J'espère qu'aujourd'hui, avec l'aide de toutes les équipes, il sera sauvé», confie Pean Kamlue, mère d'un adolescent de 16 ans coincé. «J'en suis certaine au fond de mon cœur.»

En parallèle des efforts pour retrouver les enfants par l'entrée principale, les chercheurs tentaient de débusquer des entrées alternatives au réseau souterrain, par le sommet de la cavité, en explorant la montagne.

CNN #PrayForAll#? A search is underway to rescue 12 teenage soccer players and their coach who are believed to be trapped in a cave in northern Thailand pic.twitter.com/2HlNwguIrF– Momiji_? (@Momiji_JK) 26 juin 2018

Les premières journées de recherche n'ont pas permis de découvrir la moindre trace du groupe à l'intérieur de la cavité. Les autorités pensent qu'ils pourraient avoir trouvé refuge un peu plus loin dans la grotte où ils se seraient rendus pour d'échapper à la montée des eaux.

(L'essentiel/nxp/afp)