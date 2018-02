Bus dans un ravin: un petit de 2 ans a succombé

Un enfant de deux ans, qui avait perdu ses parents et sa tante dans l'accident d'autobus de la compagnie Rey Latino, a subi un arrêt cardiaque à l'hôpital, selon des sources hospitalières. L'accident a donc fait 45 morts et également blessé 21 personnes, dont le chauffeur, qui est toujours hospitalisé. L'autobus à deux étages, dont la licence était périmée, roulait à l'aube sur la route panaméricaine, près de la ville de Ocona (780 km au sud de Lima) quand il est tombé dans un précipice de 80 mètres.

La justice péruvienne a condamné le conducteur de bus, Marco Antonio Ortiz, à sept mois de détention préventive, alors que les autorités poursuivent l'enquête sur les circonstances de l'accident. Cet accident est le deuxième depuis le début de l'année sur les routes péruviennes: le 2 janvier, sur la côte centrale du pays, la chute d'un autobus dans une falaise avait tué 52 personnes.

Peru: At least 44 people died after a two-story bus lost control before plunging 200 meters into the canyon in Southern Peru.According to local police,the crash occurred late night local time near the Ocona River on the Panamerican highway.About 24 people were injured. 21-02-2018 pic.twitter.com/n3MOz9k7wb