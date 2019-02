«Les familles rohingyas traitées comme du bétail»

Venue en qualité d'envoyée spéciale du Haut-Commissariat pour les réfugiés de l'ONU (HCR), la vedette hollywoodienne est arrivée lundi au Bangladesh, pays pauvre d'Asie du Sud, où près d'un million de Rohingyas s'entassent dans de gigantesques camps de tentes, après avoir fui les persécutions contre leur communauté musulmane en Birmanie voisine.

«J'appelle les autorités de Birmanie à montrer la véritable volonté nécessaire pour mettre fin au cycle de violence et de déplacements et à améliorer les conditions pour toutes les communautés dans l'État Rakhine», d'où viennent les Rohingyas, a déclaré la cinéaste, devant des journalistes.

Minorité paria en Birmanie

Lors de sa visite dans les camps du district de Cox's Bazar (sud), qui ont explosé en taille suite à l'afflux de 740 000 personnes fin 2017, Angeline Jolie a tenu une série de rencontres avec des réfugiés, dont des femmes violées par les militaires birmans.

«Ça a été profondément perturbant de rencontrer des familles qui n'ont connu toute leur vie que la persécution et l'apatridie, qui racontent avoir été traitées comme du bétail», a déclaré l'actrice de 43 ans à la presse. «J'ai rencontré une femme hier, une survivante de viol en Birmanie, et elle m'a dit: "Vous devrez me tirer dessus avant que je rentre sans avoir mes droits"», a-t-elle aussi relaté.

Minorité paria en Birmanie, les Rohingyas y sont considérés comme des immigrants illégaux bien que certains y résident depuis des générations. À l'automne 2017, ils ont fui en masse ce pays à majorité bouddhiste face à une campagne de l'armée, pour laquelle une enquête des Nations unies a recommandé des poursuites pour «génocide».

