Un journaliste parmi les Palestiniens tués

Malgré les mises en garde israéliennes, des milliers de Palestiniens se sont rassemblés vendredi près de la barrière de sécurité séparant l'État hébreu de la bande de Gaza, pour le deuxième vendredi de suite. Des affrontements ont alors éclaté, comme le 30 mars, date à laquelle le territoire palestinien avait connu son bilan le plus sanglant depuis la guerre de 2014 (19 morts). Des manifestants ont incendié des pneus -pour tenter de réduire la visibilité- et lancé des pierres sur les soldats israéliens, qui ont riposté en tirant des gaz lacrymogènes et à balles réelles.

Neuf manifestants ont été tués, selon le ministère de la Santé du Hamas, mouvement islamiste qui dirige Gaza, considéré comme «terroriste» par Israël. Près de 500 Palestiniens ont été blessés par balles, d'après la même source. Parmi eux figure le journaliste Yasser Mourtaja, qui est ensuite décédé de ses blessures. Ce jeune trentenaire avait été touché par balle lors d'affrontements à l'est de Khan Younès, dans le sud de l'enclave, selon le ministère de la Santé de Gaza. L'agence Ain Media, basée à Gaza et pour laquelle il travaillait, a confirmé son décès.

L'armée israélienne n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Une vidéo prise au moment où Mourtaja était transporté vers un centre de soins le montre portant une veste sur laquelle on pouvait lire «PRESS» (presse). Samedi, avant les funérailles, des dizaines de proches et de confrères ont participé à une procession lors de laquelle son cercueil était recouvert d'un drapeau palestinien et d'un gilet «presse». Le syndicat des journalistes palestiniens a indiqué que cinq autres journalistes avaient été blessés vendredi, soulignant qu'ils étaient clairement identifiables avec leur veste.

(L'essentiel/afp)