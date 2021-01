Qui est Doug Emhoff, le mari de Kamala Harris?

Sur son compte Twitter, il se présente comme, «papa, mari de Kamala Harris, avocat, aspirant golfeur, défenseur de la justice et de l'égalité». À 56 ans, comme son épouse, il a sillonné le pays et participé activement - sur Zoom ou en personne - à la campagne démocrate, multipliant les déplacements quand Joe Biden était confiné chez lui, à Wilmington, en raison de la pandémie de coronavirus. Il a notamment passé la soirée précédent l'élection à Philadelphie, dans l'État-clé de Pennsylvanie, avec le chanteur John Legend.

As tomorrow approaches and I prepare to take on the role of @SecondGentleman, I have a growing sense of responsibility. But I know we wouldn't be here without the support of so many—family, friends, and beyond.



Thank you for being in our corner as we take on this next chapter.