Une fillette tombe dans l'enclos des rhinocéros

VIDEO: Our photographer Vincent Earley shot this video down into the area where the @Brevardzoo Rhino Encounter takes place. You can see FWC investigating. This is where a child stumbled and fell into the exhibit: https://t.co/JVKoxx2Sjo pic.twitter.com/jaNyQoLGPK— Spectrum News 13 (@MyNews13) 1 janvier 2019

Le début de la nouvelle année a viré au cauchemar pour une famille venue se divertir au zoo de Brevard, à Melbourne, en Floride (États-Unis), mardi. Lors d'une expérience pratique avec des rhinocéros, une fillette de deux ans s'est retrouvée accidentellement dans l'enclos, en proie aux imposants mammifères. «Selon des témoins, l'enfant a trébuché et est tombée entre deux poteaux», a déclaré le porte-parole du parc animalier, Elliot Zirulnik, dans un communiqué largement repris par la presse américaine. Au moins un animal est entré en contact avec la malheureuse.

Le père de la fillette s'est empressé de la récupérer et elle a été prise en charge par les secours, avant d'être transportée à l'hôpital, selon le site d'informations clickorlando.com. Sa mère a également dû être hospitalisée, mais la gravité de leurs blessures n'a pas été communiquée.

Le zoo de Brevard abrite quatre rhinocéros blancs, une espèce en voie de disparition. Il propose cette activité qui permet de se retrouver au plus près de ces animaux, qui peuvent peser plus de deux tonnes, depuis 2009. Et aucun incident n'avait été constaté jusque-là, assure son directeur. «Les enfants de moins de 3 ans doivent être accompagnés d'un adulte», précise le responsable, qui a décidé de «suspendre ces rencontres pour s'assurer que cela ne se reproduise plus».

