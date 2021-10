Alors que les autorités sont toujours aux trousses de Brian Laundrie, CNN a diffusé une vidéo inédite, vendredi. Ces images, tirées de la bodycam d’un policier présent lors de la fameuse intervention du 12 août dans l’Utah, donnent un nouvel aperçu des fortes tensions qui semblaient régner au sein du couple. Dans cette séquence, on peut entendre Gabby Petito expliquer à un officier que son petit ami l’a malmenée. Juste avant ce témoignage, la jeune femme a insisté sur le fait qu’elle avait porté les premiers coups.

«Il ne m’a pas frappée au visage ou autre chose. Il m’a attrapé le visage. Vous pouvez le voir. J’ai une coupure ici. Je peux la sentir. Si je la touche, ça brûle. Il s’est mis très en colère contre moi et m’a enfermée hors de la voiture. Il m’a dit d’aller prendre l’air, mais je ne voulais pas. Je voulais continuer à conduire. On n’avait plus d’eau», a expliqué Gabby, en larmes. De son côté, Brian a répondu à un policier qu’il n’avait pas le temps de répondre aux allégations de sa petite amie. «J’ai dû la repousser. Elle s’énerve toujours et s’emporte. J’essayais juste de la repousser», a-t-il affirmé.

Aucune charge n’avait été retenue contre Brian ou Gabby après cette intervention. La police avait séparé le couple pour la nuit: lui à l’hôtel, elle dans la camionnette. La ville de Moab, dans l'Utah, a indiqué la semaine dernière qu’une enquête concernant l’interaction entre la police et le couple avait été ouverte.

Brian à l’arrière-plan d’un selfie?

Alors que la famille de Gabby était morte d’inquiétude, Brian et ses parents sont allés faire du camping à une centaine de kilomètres de chez eux. Des documents diffusés par les médias américains prouvent en effet que les Laundrie ont passé trois jours, du 6 au 8 septembre, à Fort De Soto Park, en Floride. Rappelons que le corps de la jeune femme, qui n’avait plus donné de nouvelles à sa famille depuis fin août, a été retrouvé le 19 septembre dans le Wyoming et que son petit ami, rentré en Floride, à quelque 3 700 km de là, le 1er septembre, est introuvable depuis le 14.

La nouvelle de ce séjour au camping a mis la puce à l’oreille de Marci et Kenny Newsom, qui se sont rendu compte qu’ils avaient passé des vacances au même endroit, au même moment. En fait, le mobile home du couple était situé juste à côté de celui des Laundrie. En se repassant leurs photos de vacances, Marci et Kenny ont été interpellés par un détail figurant sur un selfie pris par leur amie. «À l’arrière-plan, il y a un type en train de traverser la pelouse», décrit Marci, qui pense avoir reconnu Brian sur cette photo.

Les vacanciers n’ont pas parlé à la famille Laundrie, mais disent avoir reconnu leur pick-up rouge. «Ils sont restés entre eux», explique à NBC 2 l’Américaine de Fort Myers, en Floride. Les autorités n’ont toujours pas mis la main sur Brian Laundrie, considéré comme une «personne d’intérêt» dans cette affaire. Ses parents, eux, nient l’avoir aidé à disparaître.

(L'essentiel/joc)