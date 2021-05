Tous les vols à destination de Tel-​​Aviv sont déroutés

Tous les vols en direction de l’aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv sont déroutés jusqu’à nouvel ordre, ont annoncé jeudi les autorités aéroportuaires israéliennes. Pour l’instant, les vols en partance de l’aéroport ne sont pas touchés par cette décision et les avions privés sont autorisés à atterrir. Cette décision intervient après plusieurs jours de tirs de roquettes depuis la bande de Gaza contrôlée par le mouvement Hamas.

Peu après minuit, les alertes à la roquette ont repris dans le sud d’Israël, mais aussi dans la métropole Tel-Aviv et, pour la première fois depuis le début de l’escalade lundi, jusque dans le nord du pays. Dans la nuit de mercredi à jeudi, cinq personnes ont été blessées quand une roquette s’est abattue dans un complexe résidentiel de Petah Tikva, près de Tel-Aviv, selon les secouristes.

67 morts, dont 17 enfants côté palestinien

Pendant ce temps, l’aviation israélienne frappait des positions du Hamas dans la bande de Gaza, microterritoire palestinien peuplé de deux millions d’habitants, ciblant entre autres des locaux liés aux opérations de «contre-renseignement» du Hamas et la résidence d’Iyad Tayeb, un commandant du mouvement.

L’aviation israélienne a aussi pulvérisé une tour de plus de dix étages abritant des bureaux de la chaîne palestinienne Al-Aqsa, créée il y a quelques années par le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, où le dernier bilan fait état de 67 morts, dont 17 enfants, et près de 400 blessés.

«En représailles au raid sur la tour Al-Shorouk et à la mort d’un groupe de dirigeants», le Hamas a lancé mercredi soir plus d’une centaine de roquettes vers Israël dont plusieurs ont été interceptées par le bouclier antimissiles «Dôme de Fer».

Ces nouvelles frappes ont fait passer à environ 1500 le nombre de roquettes tirées vers l’État hébreu depuis le début de la semaine par différents groupes armés. Et le bilan est passé à sept morts côté israélien, pour un total d’au moins 74 morts et des centaines de blessés en un peu plus de deux jours.

