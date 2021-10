Le Pérou change déjà de Premier ministre

Le président péruvien Pedro Castillo a annoncé mercredi la démission de son Premier ministre, deux mois après sa prise de fonction, une décision qui entraîne automatiquement celle de l’ensemble du gouvernement. «J’informe le pays que nous avons accepté aujourd’hui la démission du chef du gouvernement, Guido Bellido Ugarte, que je remercie pour ses services», a déclaré Pedro Castillo lors d’une brève allocution surprise de trois minutes diffusée par la télévision d’État.

Castillo a choisi, pour remplacer Guido Bellido Ugarte, Mirtha Vásquez, une militante de l’environnement et des droits humains. Un geste envers l’aile modérée de la tacite coalition de gauche qui le soutient au gouvernement. Cette avocate de 46 ans, ancienne présidente du Congrès, a prêté serment en présence du chef de l’État. «Pour Dieu, pour ce pays de femmes et d’hommes qui tous les jours luttent pour vivre dans la dignité, sans discrimination, et qui promeuvent de vrais changements, oui je le jure», a déclaré la nouvelle Première ministre.

«Atteindre des objectifs communs»

Guido Bellido Ugarte, ingénieur sans expérience politique de 41 ans, avait été nommé le 29 juillet à la tête du premier gouvernement du président de gauche Pedro Castillo, issu du même parti marxiste-léniniste Perú Libre. «Aujourd’hui, le président m’a demandé de présenter ma lettre de démission et je me suis immédiatement conformé à cette demande», a-t-il déclaré, assurant ne pas savoir «quelles sont les raisons» qui ont amené Pedro Castillo à changer de gouvernement.

Au cours de son bref message, Pedro Castillo a lancé un appel «à l’unité la plus large pour atteindre des objectifs communs», faisant notamment référence à la relance économique. «Il est temps de placer le Pérou au-dessus de toute idéologie et des positions de partis isolés», a souligné le président, un ancien instituteur rural qui porte en toutes circonstances un large chapeau traditionnel.

Tensions au Parlement

Maria del Carmen Alva, la présidente du Parlement, dominé par l’opposition de droite, s’est déclarée satisfaite de cette démission. «Après plusieurs jours d’incertitude inutile et de ministres fortement remis en question, nous nous félicitons de la décision du président Castillo de changer de cabinet. Le Congrès a les meilleures dispositions pour le dialogue et la gouvernabilité», a-t-elle tweeté.

De fortes tensions règnent dans l’hémicycle depuis la nomination de M. Bellido. Une situation exacerbée depuis la mort en prison du leader du groupe maoïste du Sentier lumineux, Abimael Guzman, le 11 septembre. Le Parlement avait accordé sa confiance au gouvernement le 27 août lors d’un vote mais la défiance s’est poursuivie, affectant l’économie, la monnaie locale, le sol, continuant de perdre de la valeur tandis que la Bourse de Lima chutait.

Le Pérou affronte une instabilité politique récurrente et a connu trois présidents différents en une seule semaine en novembre dernier. Sept des dix précédents dirigeants du pays ont été condamnés ou font l’objet d’une enquête pour corruption.

(L'essentiel/AFP)