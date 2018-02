L'angoisse avant de reprendre les cours

«Imaginez avoir survécu à un accident d'avion et devoir reprendre l'avion tous les jours», a indiqué à la chaîne ABC David Hogg, 17 ans, rescapé du carnage perpétré le 14 février dans le lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, où 17 personnes ont perdu la vie. «Je n'arrive pas à imaginer comment mes camarades et moi allons pouvoir vivre cette journée sur le plan émotionnel».

Pour Delaney Tarr, une autre lycéenne ayant survécu à la fusillade, le retour sera encore plus difficile. «C'est inquiétant (...) et effrayant parce que je ne sais pas si je serai en sécurité, là-bas», a-t-elle dit sur Fox News. «Mais je sais qu'il faut le faire». Certains étudiants et enseignants devaient revenir dès dimanche dans l'établissement pour une session dite «d'orientation».

L'ensemble du corps enseignant et le personnel administratif doit y revenir lundi et mardi pour y préparer le retour des élèves mercredi. Une enseignante qui est déjà revenue au lycée a raconté à la radio publique NPR que le choc de voir sa salle de classe dans l'état exact où elle l'avait laissée pendant la fusillade, avec des cahiers ouverts sur les bureaux et le calendrier encore réglé à la date du 14 février, l'avait rendue tellement malade qu'elle s'était enfuie en courant.

