«J'espère que tu revois ça quand tu fermes les yeux»

Debout devant la porte de sa maison, Christopher Watts confiait aux caméras de télévision son angoisse et son chagrin. En ce jour d'août 2018, l'Américain domicilié dans le Colorado jouait encore la carte du père de famille éploré. Sa petite comédie n'a cependant dupé personne: lundi, l'homme âgé de 33 ans a écopé de trois peines de prison à perpétuité consécutives pour les meurtres de Shanann, sa femme de 34 ans qui était enceinte de 15 semaines, et de leurs filles Bella (4 ans) et Celeste (3 ans). C'est la fin d'une affaire qui a passionné les Américains.

A man who strangled his pregnant wife and suffocated their two young daughters has been given three life sentences without parole https://t.co/YiGWuF2FRL— Sky News (@SkyNews) 19 novembre 2018

«Sur les centaines de cas que j'ai vus, celui-ci est peut-être le crime le plus inhumain et vicieux que j'aie eu à gérer», a déclaré le juge Marcelo A. Kopcow, à la lecture du verdict, rapporte le New York Times. Lors du procès, le procureur a donné des détails insoutenables sur la mort des deux fillettes, étranglées avant d'être abandonnées dans une cuve de mazout, dont l'ouverture ne mesurait pas plus de 20 centimètres de diamètre. «Une touffe de cheveux blonds a été retrouvée à l'entrée du réservoir», a décrit Michael J. Rourke.

Shanann Watts' mom to Christopher Watts: "Your family adored you and trusted you."Your daughters sang a song "Daddy, you are my hero.""I don't know who gave you the right to take their lives."#KDVR pic.twitter.com/NEnNuYQIf4— Emily Allen FOX31 (@EmilyAReports) 19 novembre 2018

Après la disparition de sa femme et de ses filles le 13 août, Christopher Watts, que tout son entourage considérait comme un père de famille modèle, avait feint l'inquiétude. «Shanann, Bella, Celeste, si vous êtes là, revenez», avait-il déclaré à la télévision.

Les autorités avaient cependant rapidement eu des doutes et interpellé le trentenaire. Dans un premier temps, Watts avait expliqué avoir vu sa femme étrangler leurs deux fillettes. Il avait affirmé avoir ensuite tué Shanann dans un accès de colère. Pour éviter la peine de mort, Watts a finalement avoué les trois meurtres. Il a également admis avoir abandonné les corps de ses enfants dans un cuve à mazout et avoir enterré son épouse non loin de là, sur son lieu de travail chez Anadarko Petroleum Corporation.

"I have known you since the day you were born...I hate what has happened. Your father and sister and I are struggling to understand why. But we will remain faithful your family," Christopher Watts' mother says to him in court https://t.co/BcMoBwjPUd pic.twitter.com/3jOIKfy5e6— CBS News (@CBSNews) 19 novembre 2018

Le procureur pense que Watts a supprimé sa famille pour vivre une nouvelle histoire avec sa maîtresse, rapporte le Washington Post. «Son mobile était simple, votre Honneur: il voulait prendre un nouveau départ», a déclaré Michael J. Rourke. La jeune femme en question ignorait tout de la double vie de son compagnon. C'est d'ailleurs elle qui avait conduit les autorités sur la piste du père de famille après avoir révélé leur liaison.

"If he was that happy and wanted a new start, get a divorce. You don't annihilate your family and throw them away like garbage," attorney says of Christopher Watts https://t.co/BcMoBwjPUd pic.twitter.com/fJEVfCQMpJ— CBS News (@CBSNews) 19 novembre 2018

L'intervention du père de Shanann a secoué la cour: «Je te faisais confiance pour prendre soin d'elles, et non pas les tuer, et elles aussi te faisaient confiance. Tu me dégoûtes. Tu as enterré ma fille Shanann dans une tombe improvisée, et ensuite tu as placé Bella et Celeste dans d'énormes containers remplis de pétrole brut, espèce de monstre sans cœur. J'espère que tu reverras ça à chaque fois que tu fermeras les yeux le soir», a-t-il lancé à son beau-fils.

"You carried them out like trash...You're an evil monster," the father of Shannan Watts told Christopher Watts in court, moments before he was sentenced to life in prison killing his wife, two daughters and unborn son. pic.twitter.com/IukY28Mys8— CBS News (@CBSNews) 19 novembre 2018

(L'essentiel/joc)