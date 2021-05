Des «preuves de vie» de la princesse Latifa publiées

Pressure from around the globe is finally worked. she (Princess Latifa) appeared in Dubai mall and in Bice Mare Dubai

She is looking safe ????



Photograph: @shinnybryn/instagram pic.twitter.com/b6Cxl9HDyl — Gyan Jara Hatke (@gyanjarahatke) May 23, 2021

Deux photos censées montrer la princesse Latifa ont été publiées cette semaine sur un compte Instagram non identifié, quelques mois après que l'ONU a demandé une preuve de vie de la fille du souverain de Dubaï. En février, l'ONU avait indiqué avoir demandé aux Émirats arabes unis des preuves de vie, en réaction à la diffusion par des médias britanniques de vidéos dans lesquelles cheikha Latifa affirmait être retenue en «otage» et craindre pour sa vie.

La princesse de 35 ans, fille de Mohammed ben Rached al-Maktoum, dirigeant de Dubaï et Premier ministre des Émirats arabes unis, avait en vain tenté de s'évader en bateau de cette cité-État du Golfe en 2018, avant d'y être ramenée. Elle n'a pas été vue en public depuis cette tentative infructueuse d'évasion. S'agissant des deux images publiées ces derniers jours sur le réseau social Instagram, l'AFP n'a pas été en mesure de vérifier leur authenticité, ni la date à laquelle elles ont été prises. Et l'émirat de Dubaï n'a pour l'instant fait aucun commentaire.

???????? FLASH | Une photo a été publiée sur #Instagram sur un compte de moins de 300 abonnés montrant une femme ressemblant à la #princesse Latifa Al Maktoum de #Dubaï, disparue depuis plusieurs mois.



(BBC) #PrincessLatifa pic.twitter.com/CaddMg2ITY — Conflits France (@ConflitsFrance) May 23, 2021

Samedi soir, la photo publiée sur un compte Instagram public montre une femme présentée comme cheikha Latifa, avec la légende: «Bonne nourriture à Bice Mare avec Latifa plus tôt». Bice Mare est un restaurant du centre de Dubaï. Plus tôt cette semaine, une première image montrait une femme, là encore présentée comme la princesse, assise dans un centre commercial de Dubaï, le Mall of Emirates (MoE), au côté de deux autres femmes. La légende disait: «Belle soirée au MoE avec des amies». Selon la BBC, des amis de cheikha Latifa ont dit avoir reconnu ces deux femmes, et confirmé qu'elles étaient des connaissances de la princesse.

«Si cette photo est authentique et récente, cela nous donne un certain soulagement qu'elle soit en vie», a déclaré à l'AFP Rothna Begum, chercheuse à Human Rights Watch (HRW). Dans un communiqué diffusé en février, la famille royale de Dubaï avait déclaré que cheikha Latifa était «prise en charge chez elle» et que «son état s'amélior(ait)». «Nous espérons qu'elle reprendra une vie publique en temps voulu», était-il précisé.

(L'essentiel/afp)